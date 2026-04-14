Родительское сообщество Липецкой области приглашают к участию в новом образовательном проекте

В регионе стартует «Школа активного родителя» – проект, направленный на выстраивание эффективного диалога между семьёй и школой, а также на помощь мамам и папам в понимании запросов современных детей. Цель инициативы – превратить гаджеты из источника конфликтов в рабочий инструмент, научить мотивировать без давления и сформировать базу для здорового образа жизни и ментального благополучия.

«Современные дети мыслят иначе. Не представляют жизни без гаджетов, быстро находят информацию, легко переключаются между задачами. Часто родители просто не успевают за ними. А что говорить про школу? Отсюда недопонимание, потеря контакта – как в семье, так и между детьми, родителями и учителями. Последствия могут быть – от неуспеваемости до вовлечения в опасную деятельность. Детей нужно слышать и важные истины надо объяснять на их языке», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На установочной стратегической сессии с родительским активом Липецка обсуждались цели и задачи проекта, а также форматы проведения уроков «Разговоры о важном». Участники отметили, что дети нуждаются в большем количестве интерактива, викторин и квизов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил профильному министерству учесть эти пожелания при дальнейшем планировании занятий.

Чтобы принять участие в проекте «Школа активного родителя», жителям региона необходимо заполнить анкету через чат-бот в мессенджере МАХ и представить видеовизитку о своей семье. Приём заявок продлится две недели.