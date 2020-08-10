“Родник” и “Альтаир” идут без осечек, “Колос” одержал первую победу с третьей попытки

В очередном туре чемпионата Липецкой области по футболу “Родник” из Паршиновки обыграл ФК “Силикатчик” на выезде со счетом 4:1. Это уже третья победа подряд со старта сезона. Расстраивает только то, что соперник «Родника» по первому туру, «Искра» из Волово, снялась с чемпионата, а результат той игры был аннулирован. И вместо девяти очков у команды теперь только шесть. Первым в турнирной таблице сейчас идет “Сокол”, имеющий девять очков после трех туров.
Таблица. Первый дивизион
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Сокол
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|Родник
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|ФК Лебедянь
|2
|1
|1
|0
|4
|4
|Металлург М
|2
|1
|1
|0
|4
|5
|ФК “Силикатчик”
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|Металлург 2004
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|Елец-М
|3
|0
|0
|3
|0
Первую победу в сезоне одержал добринский “Колос”, выступающий во втором дивизионе. В игре, которая проходила на стадионе ст. Плавица, добринцы разгромили “Красную Машину” со счетом 5:0.
Таблица. Первенство Липецкой области. Второй дивизион
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|О
|Группа A
|1
|Газовик
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|Маевка
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|Лев Толстой
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|Темп
|2
|1
|1
|0
|4
|5
|Авангард
|2
|1
|0
|1
|3
|6
|Восход
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|Казаки
|3
|0
|0
|3
|0
|Группа B
|1
|Авиатор
|4
|3
|1
|0
|10
|2
|Стальной Лев
|4
|2
|1
|1
|7
|3
|Факел Хл
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|Старт
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|Колос
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|ДЮСШ №12»
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|Спартак-Казинка
|3
|0
|1
|2
|1
|8
|Красная Машина
|3
|0
|1
|2
|1
Наконец, еще одна футбольная команда, “Альтаир”, который выступает в первенстве Липецкой области среди ветеранов 50+, тоже отметился победой во втором туре, переиграв соперников из Льва Толстого.
Таблица. Первенство Липецкой области среди ветеранов 50 и старше
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Альтаир 50+
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Атлант-Индезит
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Медведи (Елец)
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|Лев Толстой
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|МЦМО
|2
|0
|0
|2
|0