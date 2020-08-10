Спорт

“Родник” и “Альтаир” идут без осечек, “Колос” одержал первую победу с третьей попытки

3 часа назад
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В очередном туре чемпионата Липецкой области по футболу “Родник” из Паршиновки обыграл ФК “Силикатчик” на выезде со счетом 4:1. Это уже третья победа подряд со старта сезона. Расстраивает только то, что соперник «Родника» по первому туру, «Искра» из Волово, снялась с чемпионата, а результат той игры был аннулирован. И вместо девяти очков у команды теперь только шесть. Первым в турнирной таблице сейчас идет “Сокол”, имеющий девять очков после трех туров.

Таблица. Первый дивизион

КомандаИВНПО
1Сокол33009
2Родник22006
3ФК Лебедянь21104
4Металлург М21104
5ФК “Силикатчик”20020
6Металлург 200420020
7Елец-М30030

Первую победу в сезоне одержал добринский “Колос”, выступающий во втором дивизионе. В игре, которая проходила на стадионе ст. Плавица, добринцы разгромили “Красную Машину” со счетом 5:0.

Таблица. Первенство Липецкой области. Второй дивизион

КомандаИВНПО
Группа A
1Газовик32107
2Маевка22006
3Лев Толстой42026
4Темп21104
5Авангард21013
6Восход20020
7Казаки30030
Группа B
1Авиатор431010
2Стальной Лев42117
3Факел Хл22006
4Старт21013
5Колос31023
6ДЮСШ №12»31023
7Спартак-Казинка30121
8Красная Машина30121

Наконец, еще одна футбольная команда, “Альтаир”, который выступает в первенстве Липецкой области среди ветеранов 50+, тоже отметился победой во втором туре, переиграв соперников из Льва Толстого.

Таблица. Первенство Липецкой области среди ветеранов 50 и старше

КомандаИВНПО
1Альтаир 50+22006
2Атлант-Индезит11003
3Медведи (Елец)21013
4Лев Толстой10010
5МЦМО20020

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