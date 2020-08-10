“Родник” и “Альтаир” идут без осечек, “Колос” одержал первую победу с третьей попытки

В очередном туре чемпионата Липецкой области по футболу “Родник” из Паршиновки обыграл ФК “Силикатчик” на выезде со счетом 4:1. Это уже третья победа подряд со старта сезона. Расстраивает только то, что соперник «Родника» по первому туру, «Искра» из Волово, снялась с чемпионата, а результат той игры был аннулирован. И вместо девяти очков у команды теперь только шесть. Первым в турнирной таблице сейчас идет “Сокол”, имеющий девять очков после трех туров.

Таблица. Первый дивизион

№ Команда И В Н П О 1 Сокол 3 3 0 0 9 2 Родник 2 2 0 0 6 3 ФК Лебедянь 2 1 1 0 4 4 Металлург М 2 1 1 0 4 5 ФК “Силикатчик” 2 0 0 2 0 6 Металлург 2004 2 0 0 2 0 7 Елец-М 3 0 0 3 0

Первую победу в сезоне одержал добринский “Колос”, выступающий во втором дивизионе. В игре, которая проходила на стадионе ст. Плавица, добринцы разгромили “Красную Машину” со счетом 5:0.

Таблица. Первенство Липецкой области. Второй дивизион

№ Команда И В Н П О Группа A 1 Газовик 3 2 1 0 7 2 Маевка 2 2 0 0 6 3 Лев Толстой 4 2 0 2 6 4 Темп 2 1 1 0 4 5 Авангард 2 1 0 1 3 6 Восход 2 0 0 2 0 7 Казаки 3 0 0 3 0 Группа B 1 Авиатор 4 3 1 0 10 2 Стальной Лев 4 2 1 1 7 3 Факел Хл 2 2 0 0 6 4 Старт 2 1 0 1 3 5 Колос 3 1 0 2 3 6 ДЮСШ №12» 3 1 0 2 3 7 Спартак-Казинка 3 0 1 2 1 8 Красная Машина 3 0 1 2 1

Наконец, еще одна футбольная команда, “Альтаир”, который выступает в первенстве Липецкой области среди ветеранов 50+, тоже отметился победой во втором туре, переиграв соперников из Льва Толстого.

Таблица. Первенство Липецкой области среди ветеранов 50 и старше