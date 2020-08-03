“Родник” и добринские ветераны побеждают, “Колос” проигрывает

Добринский “Колос” провел второй матч в первенстве Липецкой области по футболу во втором дивизионе. Неделю назад добринцы проиграли на своем поле “Авиатору”. В минувшее воскресенье “Колос” отправился на выезд к ДЮСШ №12 и снова потерпел поражение, на этот раз со счетом 1:3. После двух туров добринские футболисты обосновались на последней строчке таблицы в группе В.

Очередной матч провел паршиновский “Родник”, выступающий в первом дивизионе областного чемпионата. На своем поле “родниковцы” не оставили шансов команде “Елец-М”, забив в ворота соперника 6 безответных мячей (6:0). Две победы в двух матчах, неплохое начало сезона! К слову, с двух побед сезон начал и липецкий “Сокол”.

Также в минувшие выходные стартовало первенство Липецкой области среди ветеранов 50 и старше. Представляющий Добринку “Альтаир” стартовал с победы над МЦМО. Итог матча – 3:0.