«Родник» сохраняет интригу

В минувшее воскресенье в чемпионате Липецкой области по футболу состоялся центральный матч. В Грязях местный «Олимп» встретился с паршиновским «Родником».

Перед началом поединка эти команды разделяло всего одно очко, и от исхода очного противостояния зависело многое.

Прежде всего, кто из них займет промежуточное второе место и попробует побороться за «золото» с измалковским «Восходом».

Встреча прошла в обоюдоострой борьбе. У паршиновской команды в конце первого и в начале второго тайма отличился Александр Страхов, оформивший дубль. У хозяев на последних минутах интригу поединку вернул Владислав Колченко. На большее «олимпийцев» не хватило.

До конца нынешнего чемпионата — восемь туров, «Восход» опережает «Родник» на четыре очка. Математические шансы стать чемпионами у паршиновцев пока сохраняются, футбол видел и не такое…