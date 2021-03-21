В субботу состоялся решающий матч зимнего чемпионата Липецкой области по футболу, в котором встретились липецкий «Сокол» и «Родник» из Паршиновки Добринского района.

Обе команды к последнему туру подошли без поражений, но если сокольцы все девять своих поединков выиграли, то «Родник» однажды сыграл вничью и в матче против фаворита паршиновцев устраивала только победа.

Увы, обеспечить положительный для себя результат паршиновской команде не удалось. Игра завершилась со счетом 0:0.

В итоге “Сокол” титул чемпиона завоевал “Сокол”, а “Родник” стал вторым.

Фото: LipetskMedia.ru.