В субботу состоялся решающий матч зимнего чемпионата Липецкой области по футболу, в котором встретились липецкий «Сокол» и «Родник» из Паршиновки Добринского района.
Обе команды к последнему туру подошли без поражений, но если сокольцы все девять своих поединков выиграли, то «Родник» однажды сыграл вничью и в матче против фаворита паршиновцев устраивала только победа.
Увы, обеспечить положительный для себя результат паршиновской команде не удалось. Игра завершилась со счетом 0:0.
В итоге “Сокол” титул чемпиона завоевал “Сокол”, а “Родник” стал вторым.
Фото: LipetskMedia.ru.