4 марта в дежурную часть ОМВД России по Добринскому району с заявлением обратился житель г. Москва, который сообщил, что у его племянника, инвалида 2-й группы, проживающего в с. Верхняя Матренка, неизвестные лица совершили кражу денег с банковского счета.

Как пояснил заявитель, 2 марта 2021 года он с племянником пошел в отделение банка, чтобы снять деньги на хозяйственные нужды со счета, однако менеджер банка пояснила, что денежных средств на счете не имеется, поскольку они ранее были сняты.

При проведении проверки установлено, что с имеющихся у племянника банковских счетов за период с 28 декабря 2020 года по 26 января 2021 года, несколькими операциями было списано около 250 000 рублей.

Одним из подозреваемых стал 24-х летний местный житель, который к тому же является родным братом и опекуном потерпевшего.

Предприимчивый родственник пояснил, что совершил преступление, используя банковскую карту своего подопечного, без ведома последнего, а похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту в отношении горе-опекуна было возбуждено уголовное дело о краже денежных средств с банковского счета.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время по данному факту проводится расследование.