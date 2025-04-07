Родовой сертификат с начала года получили больше 1500 липчанок

Отделение СФР по Липецкой области комплексно заботится о жительницах региона в период беременности, предоставляя разные меры поддержки. В их числе: единое пособие, пособие по беременности и родам для работающих и оформление родового сертификата.

Одна из первых мер соцподдержки — родовый сертификат для будущей мамы. Он формируется врачами при первом посещении женской консультации по месту жительства в электронном виде. С его помощью женщина может выбрать для получения услуг медицинскую организацию во время беременности, родов и после рождения ребенка. С начала года свыше 1500 женщин Липецкой области в рамках таких услуг получили медицинскую помощь и психологическую помощь в женских консультациях. На эти цели Отделение СФР по Липецкой области перечислило медицинским организациям свыше 15 млн рублей.

Начиная с 12 недели беременности, неработающие липчанки, вставшие на учет, имеют право на получение единого пособия. Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в Липецкой области — 14 718 рублей, а годовой доход трудоспособного члена семьи составляет не менее четырех МРОТ.

Как сообщили в Отделении СФР по Липецкой области, сегодня единое пособие по беременности СФР выплачивает 877 липчанкам. Среди них есть и те, кто планируют стать мамами впервые и уже многодетные. В зависимости от уровня дохода семьи они могут получать от 8 до 16 тысяч рублей ежемесячно. Подать заявление на получение меры поддержки можно на портале Госуслуг, в клиентской службе нашего Отделения или в МФЦ.

Работающие будущие мамы получают выплату по беременности, выйдя в декретный отпуск или усыновив ребенка в возрасте до трех месяцев. Пособие будет назначено и в случае, если в этот период беременную женщину уволили в связи с ликвидацией организации. Размер выплаты зависит от заработка, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам в 2025 году составляет 103 285 рублей. Максимальный размер пособия 1 100 750 рублей. Такая сумма назначается при длительном отпуске по беременности (194 дня) при появлении на свет двойняшек или тройняшек.

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области назначило пособие по беременности и родам 1065 будущим мамам. На эти цели направлено свыше 178,2 млн рублей. Выплата назначается проактивно, женщинам нужно лишь предоставить своим работодателям заявления об отпуске по беременности и родам. Уволенным в связи с ликвидацией организации, нужно подать заявление на пособие не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Если остались вопросы, можно обратиться на горячую линию: 8 (800) 100-00-01. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.

«Эффективные программы поддержки будущих матерей стимулируют увеличение рождаемости. А забота о здоровье липчанок в период вынашивания, в том числе психологическая поддержка напрямую влияет на здоровье будущего ребенка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.