6 марта в УМВД России по г. Липецку с заявлением обратилась 34-летняя липчанка.

Женщина рассказала, что осенью 2020 года продала автомобиль за 600 тысяч рублей и решила ненадолго положить их в сейф, расположенный в квартире её бабушки.

Но когда 5 марта она пришла за деньгами и открыла сейф, то обнаружила, что в нём отсутствует 500 тысяч рублей. После чего она сразу же обратилась в полицию.

В совершении данного преступления установлен и задержан неработающий, ранее судимый 43-летний близкий родственник хозяйки квартиры.

В ходе расследования установлено, подозреваемый, узнав о большой сумме денег положенных в сейф, вскрыл его и на протяжении четырёх месяцев брал оттуда денежные средства частями и тратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.