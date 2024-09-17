Липчанин Вадим Улькин стал призером II Международного туристического кино(видео)фестиваля «ДИВО МИРА» – Minsk International Tourism Film Festival, который проходил 9-12 сентября в Беларуси при поддержке Национального агентства по туризму Республики Беларусь. Участие приняли 135 видеопроектов из 12 стран. Это Россия, Беларусь, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Таиланд, Танзания, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия. Липчанин занял третье место в одной из номинаций. В короткометражном ролике Вадим рассказал о том, что переехал в Липецк семь лет назад, что ему особенно здесь нравится и чем город может привлечь туристов.

Также для участников была подготовлена интересная туристическая программа по достопримечательностям, а известные международные эксперты в сфере видеомаркетинга и туризма поделились знаниями и опытом в создании качественных видеопроектов.

«Замечательно, что продвижением Липецка, как центра туризма, занимаются не только специалисты индустрии гостеприимства, но и неравнодушные жители, которые с интересом снимают ролики о городе, в котором им нравится жить, представляют свои работы на фестивали и таким образом повышают узнаваемость липецкого края. Часто люди больше доверяют именно такому народному мнению, нежели рекламным кампаниям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.