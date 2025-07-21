Роман Балашов вручил дипломы выпускникам липецкого филиала Президентской академии

Заместитель губернатора Липецкой области Роман Балашов принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Торжественное мероприятие собрало выпускников очной формы обучения, преподавателей, почётных гостей, представителей органов власти и партнёров филиала.

В числе получивших дипломы три участника специальной военной операции, завершившим обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление».

«Вручение дипломов – это значимое событие в жизни выпускников. Они вступают в новый этап, где на их плечах лежит большая ответственность, открываются новые возможности и предстоит применять полученные знания на практике. Желаю им успешной реализации намеченных планов и внесения своего вклада в развитие региона», – отметил вице-губернатор Роман Балашов.