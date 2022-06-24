Новым главой Лебедянского района сегодня на сессии райсовета депутаты единогласно избрали Романа Ченцова. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя муниципалитета и исполнял обязанности главы района.

Роман Ченцов родился в 1980 году в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В 2002 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки. Трудовую деятельность начал ветеринарным врачом на Елецком птицеперерабатывающем комбинате. Затем занимал ряд должностей в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных – от ветеринарного врача до начальника станции. После чего трудился заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области. С 2020 года руководил Добринским районом. Женат, воспитывает двоих детей.