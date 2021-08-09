В минувшую среду глава Добринского района Роман Ченцов провел ставший уже традиционным объезд объектов ремонта или строительства на территории муниципалитета. В этот раз он побывал на стройплощадке лицея №1 п. Добринка, где сейчас продолжаются работы по возведению корпуса спортивного зала.

Сюда Роман Иванович прибыл вместе с начальником отдела архитектуры А.А. Лариной, генеральным директором строительной компании И.А. Михеевым, его заместителем О.Е. Куприяновым и главой Добринского сельского поселения Н.В. Чижовым. О ходе работ им рассказала директор лицея №1 Т.М. Селиванова.

— Данная стройка, — сказал Р.И. Ченцов, — находится на особом контроле, так как является частью общего плана развития Добринского района. К тому же она ведется в рамках исполнения предвыборных обещаний тогда еще и.о. главы Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова. Поэтому интерес к строительству огромный, в том числе и у областного руководства.

На строительной площадке было немало людей в оранжевых жилетах, которые заканчивали армирование монолитной плиты. Следующая стадия работ — устройство железобетонного фундамента (плит, подколонников и подпорных стен). Уже завезены металлоконструкции для возведения каркаса здания.

В ходе беседы с подрядчиком руководитель муниципалитета заметил, что на данный момент строительные работы отстают от графика не менее, чем на 10 дней. Р.И. Ченцов настоятельно рекомендовал увеличить количество людей и необходимой техники на строительном объекте, дабы ускорить работы и не просрочить время сдачи объекта, который намечен на конец года.