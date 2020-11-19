Роман Ченцов: “Общими усилиями мы заставим Covid-19 отступить”

Сегодня прошло оперативное заседание штаба по борьбе с коронавирусом. В районе пока не снижается число заболевших Covid-19. В связи с этим необходима мобилизация сил и средств, которые поставят заслон опасной инфекции.

Исполняющий обязанности главы администрации Добринского муниципального района Роман Ченцов дал ряд поручений соответствующим службам.

Так, работники СББЖ привлечены для химической обработки «очагов» коронавируса, пассажирские автобусы ежедневно проходят дезинфекцию. Такая же работа проводится и на автостанции «Добринка».

ЕДДС продолжит мониторинг аптечных сетей на предмет наличия лекарственных средств, и координировать работу волонтеров и перевозчиков по доставке болеющим гражданам противовирусных препаратов. К этому должны подключиться и наши медики.

Районной административной комиссии вместе с сотрудниками полиции поручено трижды в неделю проводить рейды по сельским поселениям, чтобы строго наказывать тех, кто нарушает «противовирусное» законодательство.

Вышеуказанные моменты необходимо оперативно отражать на страницах районного печатного издания, а также интернет-ресурсах.

– Общими усилиями, – уверен руководитель муниципалитета, – мы заставим Covid-19 отступить.