Общество

Роман Ченцов позравил коллектив ЕДДС с Днем спасателя

37 минут назад
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Коллектив районной дежурно-диспетчесркой службы принимал заслуженные поздравления с Днем спасателя от главы администрации Добринского муниципального района Романа Ченцова.

В торжественный день он пришел в ЕДДС, чтобы лично выразить его работникам благодарность за труд.

– Наша дежурно-диспетчерская служба, – сказал он, – показала эффективность в организации и проведении мероприятий во время ковидной кампании. Желаю всем сотрудникам службы – быть начеку, и как можно меньше слышать тревожных сообщений в это нелегкое время.

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