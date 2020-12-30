Коллектив районной дежурно-диспетчесркой службы принимал заслуженные поздравления с Днем спасателя от главы администрации Добринского муниципального района Романа Ченцова.

В торжественный день он пришел в ЕДДС, чтобы лично выразить его работникам благодарность за труд.

– Наша дежурно-диспетчерская служба, – сказал он, – показала эффективность в организации и проведении мероприятий во время ковидной кампании. Желаю всем сотрудникам службы – быть начеку, и как можно меньше слышать тревожных сообщений в это нелегкое время.