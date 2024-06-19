Руководитель Лебедянского района Роман Ченцов сложил свои полномочия на сессии районного совета депутатов. Она состоялась накануне с участием губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Роман Иванович многое сделал для развития Лебедянского района, уделяя первоочередное внимание улучшению качества жизни населения. Сейчас в Лебедяни строятся две большие школы, решён ряд проблемных вопросов, благоустраиваются общественные пространства. Район заметно преобразился», – отметил губернатор.

Лебедянским районом Роман Ченцов руководил два года. За это время в муниципалитете было отремонтировано восемь школ и детсадов, открылся новый корпус школы №3 и начато строительство ещё двух образовательных учреждений.

«Вместе с вами при поддержке областного правительства мы смогли приступить к реализации проекта, который казался нам невозможным, – начали строить вторую по величине в регионе школу на 1224 места, – отметил Роман Ченцов, обращаясь к коллективу администрации. – Благодаря командной работе у нас получилось реализовать и другие проекты, важные для благополучия жителей района».

Также Роман Ченцов сообщил, что за последние два года для муниципалитета было закуплено семь школьных автобусов. В Лебедяни достроен проблемный ЗАГС. Открыты центры гемодиализа и амбулаторной онкологической помощи, куплено 75 единиц медоборудования.

В районе за это время было отремонтировано 85 километров дорог, в том числе центральные магистрали Лебедяни, на состояние которых часто жаловались жители. Досрочно выполнена программа расселения аварийного жилфонда. Обновлён 21 километр сетей водоснабжения и водоотведения, построены 10 новых скважин. Благоустроена Тяпкина Гора, которая стала местом притяжения туристов.

Роман Ченцов поблагодарил жителей муниципалитета за доверие и поддержку, а свою команду за профессионализм и желание работать во имя людей. «Лебедянский район навсегда останется в моей памяти. Я горжусь, что работал здесь», – сказал Роман Ченцов.