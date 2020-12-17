Роман Ченцов встретился с молодыми добринцами, недавно вернувшимися со службы в армии

Глава Добринского муниципального района Роман Ченцов провел встречу с добринцами, недавно вернувшимися со службы в рядах Вооруженных сил. Общение в неформальной обстановке прошло в малом зале администрации муниципалитета. Основные вопросы беседы: как думают отслужившие ребята строить свою дальнейшую жизнь, чем заниматься, где работать, жить?

— Если кто-то из вас решит связать свою дальнейшую судьбу с родным районом, — сказал Р. Ченцов, — милости просим. Поможем и с трудоустройством, и с дальнейшим обучением. Также постараемся оказать содействие в решении жилищного вопроса.

Из разговора стало понятно, что немало парней пока хотят жить и работать в областном центре. Кое-кто всерьез задумывается о создании семьи.

Но никто из присутствовавших на встрече не исключил возможности своего возвращения в родные пенаты. Причем — в обозримом будущем. И гарантии руководителя муниципалитета в том, что малая родина их примет и устроит в жизни, даст молодым людям уверенность в завтрашнем дне.