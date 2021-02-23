22 февраля состоялось очередное собрание священнослужителей Добринского благочиния. На встрече с батюшками по приглашению благочинного Добринского церковного округа, настоятеля Никольского храма п. Добринка Александра Адоньева присутствовал глава района Роман Ченцов.

В ходе беседы священнослужители рассказали о жизни своих приходов, а также о тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться каждый день.

Глава района поделился о планах своей работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, пообещав оказывать посильную помощь в решении тех или иных проблем.

Роман Иванович высказал пожелание, чтобы подобные встречи стали регулярными. Ведь светская власть и церковь должны сегодня, как никогда, сотрудничать, оказывать друг другу помощь и поддержку на благо государства и всех граждан России.