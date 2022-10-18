Он будет курировать деятельность региональных управлений строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области

Роман Вячеславович родился в 1984 году. Имеет два высших образования, окончил Орловский государственный технический университет по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

С 2006 года работал в подразделениях ОАО «Сбербанк России». С 2019 года – управляющий Липецким отделением № 8593 ПАО «Сбербанк». С мая 2021 года занимал пост генерального директора ОЭЗ «Липецк». За этот период особая экономическая зона «Липецк» значительно увеличила количество новых резидентов, ряд действующих предприятий приступил к расширению производства и строительству новых объектов.

Женат, воспитывает двоих детей.