Возведение ледового дворца продолжается в селе Хрущёвка Липецкого района. Его строят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Сегодня темп работ на объекте оценили заместитель губернатора региона Роман Петрухин и начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

Руководитель подрядной организации Игорь Скуратов доложил, что общестроительные работы почти завершены – готова коробка здания, смонтированы металлоконструкции и кровля, готова блочно-модульная котельная. Сейчас строители занимаются устройством входных групп и внутренних инженерных сетей. Далее – выполнение отделочных работ.

«Ледовый дворец станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного семейного отдыха. Продолжим и дальше контролировать ход строительства важного для местных жителей объекта», – подчеркнул Роман Петрухин.

Главным центром комплекса станет ледовое поле размером 60 на 30 метров. Здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия, соревнования профессиональных спортсменов, а также сеансы массового катания для всех желающих. Одновременно на льду смогут заниматься около 50 человек.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.