Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику проверил подготовку Мариуполя и населённых пунктов Володарского района к осенне-зимнему периоду.

В Володарском районе завершены работы по капитальному ремонту четырёх школ. Ещё в одном общеобразовательном учреждении липецкие специалисты ведут отделочные работы. Полностью восстановить его планируют в 2023 году. При этом до конца 2022 года в районе необходимо отремонтировать 28 объектов теплоснабжения. Уже завершены работы на 24 котельных. Где-то липецкие энергетики заменили ёмкости для отопления, где-то котлы, запорные арматуры, циркуляционные насосы. Сданы три объекта водоснабжения.

«Уже выполнен большой фронт работ, это даёт основания для уверенности в том, что все объекты будут выполнены качественно и в срок. Однако перед липецкими энергетиками и строителями стоит ещё целый ряд задач, поэтому темпы сбавлять не планируем», – отмечает Роман Петрухин.

Ведутся работы и в Мариуполе. Здесь Фонд капитального ремонта Липецкой области восстанавливает жилые дома и объекты соцкультбыта. Работы начаты в 17 домах, в школе и техническом лицее. Специалисты ремонтируют крыши, вставляют окна и двери, восстанавливают системы теплоснабжения. На объектах трудятся более 300 человек. Благодаря их усилиям, в четырёх МКД отдельные виды работ уже выполнены: в двух из них проведён капитальный ремонт крыш, сетей водоснабжения и водоотведения, произведено усиление несущих конструкций, ещё в двух – заменены окна. На завершающем этапе находится восстановление крыш в четырёх домах, ещё в четырёх – окон, в шести – ремонт отопления.

Работы проводятся за счёт средств федерального бюджета при координации Минстроя России. Подготовку к осенне-зимнему периоду в Мариуполе планируют закончить до ноября, восстановить все объекты – до конца года.

«Первоочередная задача – восстановить работу систем жизнеобеспечения, электро- и водоснабжения на освобожденных территориях – остаётся неизменной. Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и успеть до холодов выполнить все важные работы», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.