Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин совместно с начальником регионального управления ЖКХ Никитой Путилиным посетил Задонский район. В рамках рабочей поездки он осмотрел ряд объектов и обсудил с главой муниципалитета Алексеем Щедровым вопросы благоустройства, водоснабжения и переселения людей из аварийного жилья.

Первой точкой объезда стала строительная площадка новых очистных сооружений. Здесь уже выполнены земельные работы, ведётся прокладка сетей водоотведения и водоснабжения. На участке проектом предусмотрено возведение сооружений биоочистки производительностью 1500 кубических метров, а также канализационных коллекторов для присоединения очистных к централизованной системе водоотведения. Кроме того, здесь обустроят несколько ступеней очистки канализационных стоков, в том числе механическую, биологическую и физико-химическую.

«Новые очистные сооружения необходимы Задонску. Они позволят выдержать существующую нагрузку, а также обеспечить необходимой инфраструктурой планируемую жилую застройку, работающие и возводимые предприятия», – отметил Роман Петрухин.

Также он проинспектировал ход работ по благоустройству пространства возле реки Тешевка. Концепция его преображения победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Подрядчик уже завершил общестроительные работы и смонтировал видеонаблюдение. Согласно контракту, до конца года ему предстоит обустроить велопешеходный маршрут, установить арт-объекты, обустроить площадки для игр и ландшафтную инсталляцию «Сад камней».

В декабре должны подключить к новым сетям и 350 участков в микрорайоне Юго-Восточный. Благодаря водопроводу протяжённостью более пяти километров, который уже построен, качественным водоснабжением будут обеспечены новая застройка и участки, выделенные многодетным семьям под строительство.

В завершение рабочей поездки Роман Петрухин и Алексей Щедров обсудили вопрос переселения граждан из аварийного жилья. До конца года новые квартиры должны получить 28 семей, проживающих в Задонском районе.

«Задонский район – один из самых стабильных и динамично развивающихся в регионе. Многое делается в благоустройстве, развитии социальной сферы, туризма. Необходимо и дальше работать в таком темпе, чтобы район процветал, а качество жизни его населения повышалось», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.