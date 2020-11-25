Романа Панфилова утвердили в должности главы Лебедянского района

Исполняющий обязанности главы Лебедянского района Роман Панфилов избавился от приставки и.о.

Решение о назначении на эту должность приняли сегодня депутаты райсовета.

Этой новостью Роман Панфилов поделился в своем Инстаграме, где написал обращение к жителям Лебедянского района:

“Безусловно, это очень важный, волнительный день для меня. В полной мере осознаю всю глубину ответственности, которая возлагается на меня на этом посту. Ответственности не только за деятельность районной администрации, которую в соответствии с уставом Лебедянского района я буду возглавлять ближайшие пять лет, но и за развитие всей нашей территории. За судьбы и интересы каждого жителя нашего муниципального образования, о которых я и прежде, будучи исполняющим обязанности главы Лебедянского района знаю не понаслышке. Уважаемые жители, депутаты, коллеги мы совместно обязаны и способны изменить жизнь к лучшему, и я применю все свои силы, знания и умения, чтобы оправдать Ваше доверие.

Я выражаю благодарность губернатору Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамонову, признательность партии «Единая Россия» за оказанную поддержку. Добросовестно и ответственно в единой команде с губернатором и партией “Единая Россия”, в полном взаимодействии с правительством Липецкой области, депутатами и главами сельских поселений района, обязуюсь улучшать жизнь лебедянцев, развивать и укреплять благоустройство и экономику района. Уверен, что в этой системе взаимоотношений мы получим власть эффективную, сплоченную вокруг единой цели. А цель у нас одна – народосбережение, улучшение качества жизни и создание уверенности в завтрашнем дне для всех жителей Лебедянского района”.