Технология изготовления романовской глиняной игрушки попала в федеральный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Хранителем этого уникального промысла является Центр романовской игрушки в селе Троицкое Липецкого района.

Романовская игрушка сформировалась в XVII веке. К ранним сюжетам относится жаворонок — символ закликания весны и индюк — хранитель домашнего очага, защитник ребенка. В старину считалось, что такие сувениры обладали обереговой силой, приносили удачу и достаток в дом. Кроме того, каждая романушка представляла собой свистульку. Этот звук, по поверьям, отпугивал злых духов.

Сейчас у романовской игрушки более ста видов. Их объединяет лаконичность цветов – зеленый, красный, желтый, серебряный. Это единственная глиняная игрушка, в росписи которой используется серебрянка.

«Липецкий край богат традициями, которые сегодня формируют его культурную жизнь. Столь бережное отношение к наследию является показателем уважения к своему прошлому», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.