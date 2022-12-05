Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2022» пройдет 14-18 декабря в московском «Экспоцентре», где будет радовать гостей и романовская игрушка из Липецкой области. Она уже не раз там бывала и этой зимой снова представит регион в столице.

Технология изготовления романовской глиняной игрушки недавно была внесена в федеральный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Хранителем этого уникального промысла является Центр романовской игрушки в селе Троицкое Липецкого района. «Наш край богат традициями, которые сегодня формируют его культурную жизнь. Столь бережное отношение к наследию является показателем уважения к своему прошлому», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отметили эксперты, на ярмарке к знакомым сюжетам из глины – выездам, парочкам, индюкам и петушкам, свистулькам и многофигурным композициям – добавятся новые текстильные изделия. Они созданы для украшения праздничного стола. «Ладья» приглашает на свои площадки и частных лиц, и бизнес. Здесь заключаются новые контракты, фирмы заказывают целые серии сувениров. Для стабильности промысла важны такие долгосрочные партнерские отношения. Вход на выставку свободный.