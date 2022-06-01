VI Всероссийская конференция по брендингу «Бренд территории: стереотип или пространство для воображения» проходит с участием представителей Липецкой области в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве. Здесь на выставке можно увидеть романовскую игрушку.

Гости регионального стенда высоко оценили лучшие экземпляры романовского промысла. «Решение презентовать участникам конференции именно романовскую игрушку принято неслучайно. Романовский промысел широко известен за пределами Липецкой области. Композиции глиняных игрушек повторяются в разных регионах. Но только у нас есть сюжет, выделяющий романовскую игрушку. «Упряжка в один конь» — самый раритетный. Мы активно продвигаем этот бренд, но процесс этот идет гораздо эффективнее при наличии государственной поддержки», – отметила директор областного Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд.

Участие в выставке – отличная возможность сделать романовскую игрушку еще более узнаваемым брендом Липецкой Земли. Вклад брендированных сувениров и продукции в повышение туристической привлекательности территории невозможно переоценить. Практически каждый турист привозит из путешествия подарки родным и друзьям. Сегодня о романовской игрушке узнают еще больше людей, включенных в решение задач по продвижению экономического и социального потенциала регионов России. А это значит – будут новые деловые партнеры и контракты, активное сотрудничество с представителями бизнеса и туриндустрии. И как следствие – увеличение турпотока в Липецкую область.