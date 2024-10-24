Выставка «Два Петра» работает в Санкт-Петербургском Музее Игрушки до 15 января 2025 года. Она посвящена двум выдающимся личностям – императору Петру I и ученому, государственному и общественному деятелю Петру Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому. Экспозиция представляет 39 работ мастеров романовской игрушки Елены Смолеевской, Ольги Волокитиной и Анастасии Короленко. Некоторые композиции сопровождаются qr-кодами, позволяющими посетителям посмотреть видео-сказки, написанные Еленой Смолеевской о пребывании Петра I на липецкой земле на основе легенд. А благодаря подкастам можно погрузиться в предания семьи Семёновых-Тян-Шанских.

«Романовская игрушка является визитной карточкой ремёсел Липецкой области. Замечательно, что ее могут увидеть жители других регионов. Эта выставка не только про липецкий край и его культурное достояние, она про личности в истории, которые имели огромное значение для всей нашей страны и мира», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.