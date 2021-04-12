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Встреча между представителями госкорпорации «Росатом» и проектно-аналитического отдела администрации Липецкой области состоялась на базе УМФЦ Липецкой области. Основной целью стало оказание методической поддержки проектам бережливого производства, которые реализуются в центрах «Мои Документы», сообщает региональное управление социальной политики населения.

Были затронуты актуальные вопросы по текущим проектам, и механизмы внедрения новых инструментов, которые позволят сделать производственные процессы более эффективными.

Гости изучили проектную деятельность в рамках бережливого производства и помогли выявить зоны роста и проблемные места для совершенствования дальнейшей деятельности. Кроме этого участники встречи обсудили перспективы межорганизационного проекта с организациями сферы ЖКХ. В обсуждении участвовали представители ресурсоснабжающих организаций – региональный Фонд капитального ремонта и Экопром.

По итогам встречи представители ГК «Росатом» дали рекомендации по реализации новых направлений. В частности, речь идёт о создании «Фабрики процессов» в МФЦ с целью вовлечения сотрудников в процессы центров «Мои Документы».

«Бережливые технологии делают работу организаций более эффективной. Благодаря совершенствованию процессов повышается уровень обслуживания, что положительно сказывается на качестве жизни населения», – считает глава региона Игорь Артамонов.