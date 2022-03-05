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Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт «Липецк» до 14 марта 2022 года 03:45 часов.

Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендовано организовать пассажиропоток по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах, включая социальные сети.