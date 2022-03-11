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Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт «Липецк» до 20 марта 2022 года

2 часа назад
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До 20 марта 2022 года (3:45 часов по московскому времени) продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

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