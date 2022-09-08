Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой области напоминают, что на территории Липецкой области действует закон о вознаграждении за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы.

Законом № 297 от 31.08.2009 г. определены размеры и порядок выплат за добровольную сдачу оружия и боеприпасов. Выплата финансируется за счет средств областного бюджета и производится управлением социальной политики Липецкой области (размер вознаграждения за 1 единицу: боевое ручное стрелковое — 3000 руб., служебное, спортивное и охотничье нарезное оружие — 2500 руб., гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие — 1800 руб., огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия и газовое оружие — 1500 руб., взрывчатые вещества (материалы) (1000 грамм) — 1500 руб., взрывные устройства — 500 руб., гранаты, мины, снаряды — 750 руб., патроны к боевому и служебному оружию — 10 руб., патроны к гражданскому оружию — 5 руб.).

Основанием для выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы является квитанция на принятое оружие и боеприпасы установленного образца, выданная УМВД Российской Федерации по Липецкой области.

Для получения денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия и боеприпасов гражданин предоставляет в управление социальной политики Липецкой области заявление с указанием банковских реквизитов, номера лицевого счета, открытого в кредитной организации с приложением документов.

Решение о выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы (отказе в выплате) принимается управлением социальной политики Липецкой области в течение десяти рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных заявления и документов, о чем заявителю направляется письменное уведомление в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

Основанием для отказа в выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы является обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований, дающих право на назначение выплаты.

Денежное вознаграждение гражданину за добровольно сданное оружие и боеприпасы выплачивается управлением социальной политики Липецкой области путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении лицевой счет в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы.

На территории Липецкой области состоит на учете более 23 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых находится свыше 37 тысяч единиц оружия.

В целях проведения агитационной работы по обеспечению добровольной сдачи гражданами оружия и боеприпасов сотрудниками лицензионно-разрешительной работы проводятся выступления в средствах массовой информации, на личном приеме до владельцев гражданского оружия доводится информация о выплатах денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу оружия.

В 2022 году на возмездной основе сдано 162 ед. огнестрельного оружия, 25 ед. газового оружия, 199 шт. патронов различного калибра. Общая сумма для осуществления денежных выплат гражданам составила 312 тысяч 175 рублей.

По законодательству РФ, для граждан в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности.