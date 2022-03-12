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В Липецке росгвардейцы задержали злоумышленника, сообщившего заранее ложную информацию об угрозе взрыва жилого дома.

Сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны из дежурной части поступила информация об угрозе взрыва жилого дома по улице Петра Смородина.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы соблюдая меры безопасности, приступили к осмотру дома и прилегающей территории.

В ходе мероприятий внимание наряда привлек подозрительный мужчина, который при виде служебной машины Росгвардии попытался скрыться. Гражданин был задержан.

При выяснении причин указанного поведения он признался в заведомо ложном сообщении о взрыве дома, после чего был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.