Сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии напоминают, что на территории Липецкой области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы.

За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статей 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, примечаний статей 222 — 223.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для граждан, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности.

В соответствии с Законом Липецкой области от 31.08.2009 года № 297 липчане имеют возможность получить денежное вознаграждение за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы.

Выплата данного денежного вознаграждения осуществляется службами занятости населения. Решение о выплате принимается в течении десяти рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных заявления и документов. По данному факту в течении трех рабочих дней со дня принятия решения заявителю направляется письменное уведомление.

В течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате денежное вознаграждение перечисляется на указанный в заявлении лицевой счет заявителя.

В Липецкой области проживают около 24 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых находится около 38 тысяч единиц. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой области за текущий период 2022 года выявлено около 500 нарушений законодательства в сфере оборота оружия, из оборота изъято около 400 единиц оружия.

Благодаря компенсационной программе для населения 122 единицы оружия и боеприпасы к ним сданы в добровольном порядке, гражданам из средств регионального бюджета выплачены денежные компенсации.