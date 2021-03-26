Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, разъясняющее особенности проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов.

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы.

Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается.

Контрольные работы будут проведены в следующие даты:

18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранные языки.

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.

Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года (включительно). Заявление подается в своей школе.

До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.

Варианты контрольной работы по соответствующему предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года. Со структурой и содержанием КИМ ОГЭ этого года можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Задания для проведения контрольных работ будут направлены в регионы в защищенном виде Федеральным центром тестирования (ФЦТ).

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется региональными министерствами образования. Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени.

Результат контрольной работы не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал.