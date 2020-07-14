Роспотребнадзор не позволил провести «Липецкие зори» в этом году

Выпускной бал «Липецкие зори» не состоится в 2020 году. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, проведение подобных массовых праздников запрещено до конца 2020 года.

Глава региона Игорь Артамонов, комментируя выступление руководителя регионального управления Роспотребнадзора, пояснил, что праздник для выпускников может состояться, но не в общегородском масштабе.

«Мы очень хотели провести «Липецкие зори», но есть прямой запрет главного санитарного врача России. Массовые мероприятия на площади мы, конечно, не сможем провести, но небольшие праздники в учебных заведениях с соблюдением мер профилактики, я думаю, сможем устроить. Мы должны дать детям возможность отметить окончание школы», – прокомментировал Игорь Артамонов.