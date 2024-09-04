Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» пройдет по всей стране с 16 по 21 сентября. В ней смогут принять участие все желающие старше 13 лет. Они проверят свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. Вопросы прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора.

Также все желающие смогут проверить свои знания онлайн – пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора до 21 сентября. По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

«Подобные акции способствуют популяризации норм здорового образа жизни. Очень правильно, что в Диктанте здоровья принимают участие подростки. Полезно акцентировать их внимание на правилах гигиены и внимательном отношении к себе и своему здоровью», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.