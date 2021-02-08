Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора совместно с работниками Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры провели внеплановую выездную проверку ООО «Экошлак» по факту невыполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.

ООО «Экошлак» от участия в проверке уклонилось, истребованные документы не предоставило. В адрес юридического лица направлено уведомление на составление протокола по ст. 19.7 КоАП РФ.

В 2016 году ООО «Экошлак» была выдана лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности в части сбора, транспортирования отходов I – IV классов опасности, обработки, утилизации, обезвреживания отходов II – IV классов опасности.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Росприроднадзора выявили факты несоблюдения со стороны ООО «Экошлак» лицензионных требований. Установлено, что заявленные компанией в 2016 году транспортные средства, спецтехника, оборудование для обработки отходов, оборудование для утилизации и обезвреживания отходов отсутствуют.

Кроме того, управление имущественных и земельных отношений расторгло с ООО «Экошлак» договор аренды земельного участка, на котором размещалась производственная площадка, а также договор аренды на мусоросортировочную станцию и иное имущество. Таким образом, проверкой установлено, что деятельность ООО «Экошлак» не удовлетворяет лицензионным требованиям. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.