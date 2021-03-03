Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели внеплановую документарную проверку исполнения ранее выданного предписания выявленных нарушений обязательных требований в отношении АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в Липецкой области.

В ходе проверки установлено, что предприятие не выполнило предписание, заключающееся в обеспечении эксплуатации локальных очистных сооружений, полей фильтрации применением технических средств и технологий обезвреживания сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.

В отношении юридического лица АО «Чаплыгинский крахмальный завод» составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для привлечения предприятия к ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в соответствии с действующим законодательством.

Фото: rpn.gov.ru