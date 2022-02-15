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Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства в ходе плановой проверки липецкого ООО «Петровский Агрокомплекс»

3 часа назад
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Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую выездную проверку ООО «Петровский Агрокомплекс». Предприятие находится в поселке совхоза Петровский Добринского района Липецкой области, основной вид деятельности – выращивание зерновых культур.

На промышленной площадке ООО «Петровский Агрокомплекс» инспекторы управления выявили нарушения природоохранного законодательства в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха. Также предприятие допустило нарушения в сфере обращения с отходами.

За нарушения требований природоохранного законодательства ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности по ст.8.1 и ст.8.2 КоАП РФ, согласно которым назначен административный штраф на общую сумму 278,5 тыс. рублей. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле управления.

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