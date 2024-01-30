Процент оказания госуслуг Росреестра в электронном формате на территории Липецкой области по итогам 2023 года достиг 100%. Отличный результат липецкий Росреестр показал по приостановкам: в 2021 году количество приостановлений по обращениям составляло 10245, а в 2023 — 1398, уменьшение в 7,3 раза. На высоком профессиональном уровне осуществляются учетно-регистрационные действия, сроки которых сокращены до двух дней.

«Высокие показатели задач достигаются благодаря межведомственному взаимодействию и заинтересованности всех сторон в улучшении качества оказания услуг и оптимизации работы», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.