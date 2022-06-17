Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) и правительство Липецкой области на полях ПМЭФ-2022 заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях оказания государственных услуг и исполнения государственных функций органами исполнительной власти Липецкой области.

Документ подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

«Соглашение повысит доступность сведений из Единого государственного реестра недвижимости для наших жителей. Мы постоянно работаем над повышением уровня обслуживания населения и качеством предоставления услуг. Люди должны получать услуги быстро и комфортно», – сказал Игорь Артамонов.