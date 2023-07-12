Липецкие аграрии могут рассчитывать на помощь Россельхознадзора в освоении новых рынков сбыта. Экспортный потенциал агропромышленного комплекса региона вице-губернатор Игорь Кремнёв обсудил с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что ведомство готово помочь предприятиям в получении аккредитации и познакомить с требованиями стран-импортёров, которые по большинству позиций отличаются от российских. Игорь Кремнёв подчеркнул, что агропромышленный комплекс региона активно развивается и демонстрирует устойчивое наращивание объёмов экспорта продукции. Местные сельхозпредприятия уже поставляют продукцию более чем в 80 стран мира. Он также рассказал об инвестициях в агропромышленный комплекс Липецкой области. В настоящее время в регионе реализуется 30 проектов на общую сумму 60 миллиардов рублей.

«Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе мероприятия был поднят вопрос о совместной работе ведомства и органов власти региона в выявлении фальсифицированной продукции, особенно в случае поставок в бюджетные учреждения. Игорь Кремнёв поддержал руководителя службы в необходимости продолжать эту работу и особо подчеркнул роль информационных систем Россельхознадзора, в частности ФГИС «Меркурий». «Если в самом начале мы опасались, что «Меркурий» усложнит нашу работу, то сейчас видим, насколько это хороший помощник в выявлении недобросовестных производителей», – отметил заместитель губернатора региона.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между регионом и Федеральной службой.