Россельхознадзор выявил фантомную площадку в Грязинском районе

В сентябре управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в ходе проведенного мониторинга ФГИС «Меркурий» на территории Липецкой области была выявлена фантомная площадка, которая использовалась для незаконного оборота животноводческой продукции.

Ведомство установило, что индивидуальные предприниматели занимаются розничной торговлей молочной, мясной и рыбной продукцией. Однако в ходе выезда сотрудника Россельхознадзора по адресу, заявленному в системе «Меркурий» (в городе Грязи), обнаружен жилой дом. Выявлено, что хозяйственная деятельность ИП не осуществляется.

Уполномоченными от предпринимателей с января по сентябрь 2020 года было оформлено 646 электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию (более 4 652 кг). Производители подконтрольных товаров – перерабатывающие предприятия Брянской, Саратовской, Воронежской, Липецкой областей, Камчатского края. Основными получателями продукции являлись муниципальные учреждения Липецкой области.

Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям аннулировло регистрацию индивидуальных предпринимателей во ФГИС «Меркурий», площадка исключена из реестра системы «Цербер» с пометкой «фантом».

Материалы по факту обнаружения фантомной площадки направлены в УМВД России по Липецкой области для рассмотрения и принятия решения.

С начала года в результате анализа ФГИС «Меркурий» управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям выявлено 46 фантомных площадок.