Для повышения надежности энергосистемы Липецкой области «Россети ФСК ЕЭС» провела ремонтные работы на линии электропередачи 500 кВ «Балашовская – Липецкая Восточная». Специалисыт заменили 162 стеклянных изоляторов. Работы проводились без отключения линии специализированными бригадами, имеющими допуск на выполнение работ под напряжением. Такие работы проводятся в случаях, когда отключение линии для вывода в ремонт невозможно без снижения надежности электроснабжения потребителей.

Изоляторы являются важными элементами линий электропередачи. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Новые изоляторы выполнены из закаленного стекла, обладают высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Линия электропередачи 500 кВ «Балашовская – Липецкая Восточная» протяженностью 252,8 км соединяет Липецкую и Волгоградскую энергосистемы. По ней осуществляется транзитная передача мощности в Липецкую, Рязанскую и Московскую области в объеме более 200 МВт. Линия была построена как часть двухцепной магистральной электропередачи «Сталинградская ГЭС – Москва». Сегодня от её бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения большей части Центрально-Черноземного региона России, крупных промышленных потребителей, таких как НЛМК и ОЭЗ «Липецк».

«Актуальные вопросы функционирования электросетевого комплекса региона, в том числе такие приоритетные направления, как обеспечение надежного электроснабжения потребителей и укрепление экономического и инвестиционного потенциала Липецкой области всегда находятся под особым вниманием региональной власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов