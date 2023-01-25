Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра начал проект технологического присоединения к ЕНЭС строящейся утилизационной электростанции Новолипецкого металлургического комбината, которая будет использовать в качестве топлива конвертерный и доменный газ. Энергетики построят заходы от действующей линии электропередачи 220 кВ, модернизируют подстанции 220 кВ «Металлургическая» и «Северная» — сообщили в компании.

Всего будет введено в работу около 4 км новых кабельных линий 220 кВ. Для передачи технологической информации по существующей и построенным ЛЭП проложат волоконно-оптический кабель связи общей протяженностью 6 км. На подстанциях «Северная» и «Металлургическая» будут внедрены современные микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики, дополнительные устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК).

Общая мощность питающих центров составляет 1 000 МВА. Они также задействованы в электроснабжении Левобережного округа Липецка и близлежащего города Грязи, резидентов Особой экономической зоны «Липецк».

Утилизационная электростанция НЛМК мощностью 300 МВт будет работать на попутных газах, которые образуются при выплавке чугуна и стали. Это позволит повысить эффективность комбината и снизить воздействие на окружающую среду. Планируется, что благодаря вводу новой генерации эмиссия парниковых газов снизится на 650 тыс. тонн в год.