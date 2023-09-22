Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра приступил к ремонту и укреплению фундаментов опор линий электропередачи на территории Липецкой области. Это повысит надежность электроснабжения более 630 тысяч жителей региона. Для защиты от неблагоприятных погодных явлений предусмотрена технология восстановления с применением бетона и полимерных материалов. Это повысит устойчивость ЛЭП к воздействию влажности, перепадам температур и ветровым нагрузкам, снижает риски технологических нарушений.

Наибольшие объемы запланированы на магистральных ЛЭП 500 кВ, обеспечивающих выдачу в липецкую энергосистему мощности крупных электростанций – Волжской ГЭС и Рязанской ГРЭС. Также будут укреплены фундаменты опор на ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией Липецк, населенные пункты Липецкого и Усманского районов, тепличный комплекс «Овощи Черноземья», объекты РЖД, а также на транзитных ЛЭП, осуществляющих перетоки электроэнергии между Липецкой и Тамбовской областями.

Ремонт фундаментов опор – один из важнейших этапов подготовки объектов электросетевого комплекса к прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода. Решение о ремонте и замене фундаментов опор принимается по результатам комплексного обследования линий электропередачи. «Прилагаем максимум усилий, чтобы подготовить всю ресурсоснабжающую инфраструктуру региона к холодам. Большой объем работ проведен на объектах сети и источниках теплоснабжения, завершаются текущие ремонты в многоквартирных домах и учреждениях», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.