«Россети» начали расчистку трасс воздушных и кабельно-воздушных линий электропередач Липецкой области от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение этих работ призвано повысить надежность электроснабжения потребителей региона и минимизировать риски, связанные с низовыми пожарами.

Случайные возгорания на трассах способны создавать серьезную угрозу для нормальной работы энергосистемы. Поэтому удаление деревьев, кустарников и сухих зарослей камыша в охранных зонах линий – одно из основных мероприятий, ежегодно проводимых ПАО «Россети» в ходе ремонтной кампании. В 2023 году на территории Липецкой области планируется расчистить участки трасс 15 магистральных линий электропередачи классов напряжения 500 и 220 кВ общей площадью 370 га.

Работа производится механическим способом – с применением мульчеров. В настоящее время расчистка выполнена на линиях, отходящих от подстанции 500 кВ «Борино», питающих г. Липецк, Елецкий район и Особую экономическую зону «Липецк». Также удаление древесно-кустарниковой растительности планируется на линиях, питающих НЛМК и на транзитных ЛЭП, которые обеспечивают перетоки электроэнергии между Липецкой и Тамбовской областями. Работы будут завершены до начала октября 2024 года.

«Социально-экономическое развитие Липецкой области – одно из ключевых направлений взаимодействия энергетиков и региональной власти, – считает губернатор Игорь Артамонов. – Это сотрудничество всегда имеет конструктивный характер».