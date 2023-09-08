Трассы воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи расчищают от древесно-кустарниковой растительности. Это поможет повысить надежность электроснабжения потребителей региона и минимизировать риски, связанные с низовыми пожарами.

Случайные возгорания на трассах способны создавать серьезную угрозу для нормальной работы энергосистемы. Поэтому удаление деревьев, кустарников и сухих зарослей камыша в охранных зонах линий – одно из основных мероприятий, ежегодно проводимых ПАО «Россети» в ходе ремонтной кампании. В 2023 году Липецкой области планируют расчистить участки трасс 15 магистральных линий электропередачи классов напряжения 500 и 220 кВ общей площадью 370 га.

Работа производится механическим способом – с применением мульчеров. В настоящее время расчистка выполнена на линиях, отходящих от подстанции 500 кВ «Борино», питающих Липецк, Елецкий район и Особую экономическую зону «Липецк». Также древесно-кустарниковую растительность планируют убрать на линиях, питающих НЛМК и на транзитных ЛЭП, которые обеспечивают перетоки электроэнергии между Липецкой и Тамбовской областями. Работы будут завершены до начала октября.