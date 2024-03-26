«Россети» установят птицезащитное оборудование на опорах магистральных линий электропередачи в Липецкой области. Эти работы повысят надежность электроснабжения региона и минимизируют риски поражения птиц электрическим током. Специальные устройства не травмируют пернатых, а вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

На сегодняшний день устройства смонтированы на линии 220 кВ «Липецкая – Северная 1 цепь», питающей значительную часть потребителей Липецка, а также на транзитной электропередаче 500 кВ «Липецкая — Тамбовская». До начала осенне-зимнего периода работы по установке ПЗУ запланированы на семи магистральных ЛЭП классов напряжения 500 и 220 кВ. Всего будет смонтировано 88 устройств.

На территории Липецкой области обитает 269 различных видов птиц. Из них 85 видов занесены в Красную книгу – черный и белый аисты, лебедь, большая белая и рыжая цапли, орлан-белохвост и др. По данным статистики, около 15% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью пернатых.

«Социально-экономическое развитие Липецкой области – одно из ключевых направлений взаимодействия энергетиков и региональной власти, – считает губернатор Игорь Артамонов. – Это сотрудничество всегда имеет конструктивный характер».