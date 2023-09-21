Выездное заседание профильного Совета ТПП РФ, посвященное условиям развития производства компонентов для машиностроительного комплекса, прошло в Липецкой области на площадке АО «Елецгидроагрегат» с участием экспертов из 16 российских регионов. Машиностроители Липецкой области производят широчайший спектр продукции, пользующейся спросом не только в России, но и за рубежом, подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

«Уверен, что опыт и профессионализм наших машиностроителей позволят эффективно решать задачу повышения конкурентоспособности липецкой продукции на внутреннем и внешнем рынках», – сказал Игорь Артамонов.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в ходе заседания в Ельце отметил, что ухудшение условий поставки сырья и комплектующих стало наиболее значимой проблемой, с которой сталкивается большинство предприятий, что еще более усугубляется разрывом логистических цепочек. Он сообщил о системных мерах поддержки промышленности в текущих условиях, которые предлагают органам власти эксперты комитетов и советов ТПП РФ, торгово-промышленных палат, отраслевых союзов и ассоциаций, а также анонсировал Национальный промышленный конгресс, который состоится 23 октября в «Экспоцентре».

Также на заседании говорилось о результатах работы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и подготовленных им системных предложениях по промышленной политике и мерах по стимулированию экономического роста и промышленной кооперации. Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов рассказал о мерах укрепления кооперационных цепочек и поддержки развития компонентной базы в регионе.

По его словам, сейчас важно решать вопрос о дальнейшей локализации производства комплектующих. Инвестиционная привлекательность Липецкой области обусловлена развитой инфраструктурой для создания производств и финансовой поддержкой (льготное кредитование). По мнению Сергея Курбатова, льготное кредитование – более эффективная мера помощи бизнесу, чем льготное налогообложение. Отдельно он отметил проблему кадрового голода на промышленных предприятиях. «Мы не остановимся, пока не обеспечим высокотехнологичные рабочие места на производствах специалистами», – заключил Сергей Курбатов. Последний год правительство области предметно работает над задачей стимулирования притока и переобучения специалистов на производствах.

Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов поблагодарил руководство ТПП РФ за особое внимание к теме конкурентоспособности экономики Липецкой области и отметил, что промышленная политика – это главная составляющая, которая должна присутствовать в любом регионе.