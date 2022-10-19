Опыт библиотек Липецкой области изучают во многих городах России. Об этом рассказала заведующая военно-исторической библиотекой имени М. Водопьянова в Липецке Алёна Лихачёва, которая стала участницей форума молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру». Юбилейная, десятая встреча прошла в Москве и объединила свыше 200 специалистов из 60 регионов от Благовещенска до Калининграда, от Нарьян-Мара до Ростова-на-Дону.

Зачем библиотекарю знания экономики, как не потеряться в многообразии профессиональной литературы и могут ли библиотеки быть интересны сегодня – в течение трех дней участники форума делились наработками, которые помогают ответить на эти и другие вопросы. Центральной темой стало привлечение молодых читателей.

«Мне приятно отметить, что Липецк не только не выглядит бледно на фоне остальных городов, но нашим опытом интересуются, – отметила Алёна Лихачёва. – Наши профориентационные клубы, помогающие ребятам найти свое призвание, и, особенно, проект Центральной библиотечной системы «ART-тусовка» вызвали серьезный интерес у коллег. Так, например, ко мне подходили представители Йошкар-Олы и признавались, что регулярно следят за опытом липецких коллег и кое-что перенимают. Вообще, такие мероприятия трудно переоценить. Они учат работать в команде, правильно подавать свои проекты, грамотно наращивать материальную базу библиотеки, и, как следствие, делать ее интереснее для всех читателей, независимо от их возраста.

«Благодаря актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.